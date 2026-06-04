Глава делегации США назвал Петербург одним из лучших творений человечества

«Там, откуда я родом, мой город тоже находился в осаде и подвергался бомбардировкам во время войны. Фюрер хотел проехать на своем Mercedes-Benz под аркой Адмиралтейства, подняться на балкон Зимнего дворца и обратиться к жителям этого города, а затем уже на следующий день сравнять с землей весь город — одно из лучших творений человечества», — сказал Кук, выступая в рамках сессии «Россия — США: диалог культур».