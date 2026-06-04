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Из Ростовской области в Грузию экспортировали 2,9 тонны говядины

Россельхознадзор признал безопасной партию говядины для экспорта из Ростовской области в Грузию.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Ростовской области в период с 25 по 29 мая в местах полного таможенного оформления досмотрело и оформило партию говядины массой 2,9 тонны, предназначенную для экспорта в Грузию. Об этом сказано на сайте ведомства.

Продукция была признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствует требованиям страны-импортера. Качество и безопасность подтверждены лабораторными исследованиями.

По данным мониторинга законности происхождения экспортируемой продукции нарушений не выявлено.

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