Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске появятся новые кофемашины

В Красноярске стартует аукцион на размещение кофемашин.

В Красноярске стартует аукцион на размещение кофемашин. Об этом сообщает «ГрадВестник».

На торги выставили 5 мест для кофемашин. Они расположены в Железнодорожном районе, Центральном районе на улице Красной Армии, на Предмостной площади и на улице Академика Вавилова. Еще одно место предусмотрено для передвижной торговой точки на Северном шоссе.

Договоры на размещение объектов будут заключать на 7 лет. При этом предприниматели должны будут согласовать внешний вид своих сооружений на архитектурно планировочной комиссии при управлении архитектуры. Подать заявку можно с 5 по 29 июня на сайте онлайн торгов. Итоги планируют подвести в начале июля.

Напомним, в начале года департамент уже проводил аукцион для 11 мест под размещение кофемашин.