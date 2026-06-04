В Красноярске появятся новые кофемашины

Договоры на размещение объектов будут заключать на 7 лет. При этом предприниматели должны будут согласовать внешний вид своих сооружений на архитектурно планировочной комиссии при управлении архитектуры. Подать заявку можно с 5 по 29 июня на сайте онлайн торгов. Итоги планируют подвести в начале июля.