Сборная России ожидает суперподдержку волгоградцев 5 июня

— Все ребята готовы к завтрашней игре, начальный состав узнаете уже завтра. Все африканские сборные хорошо готовы физически, из Буркина-Фасо много футболистов, которые играют в высших европейских чемпионатах и даже в российских клубах. Соперник очень сильный и интересный. Я думаю, что игра будет интересной, тем более, при поддержке волгоградских болельщиков. Здесь футбол очень любят. Надеюсь, что болельщики тоже порадуются на матче, — поделился тренер защитников национальной сборной Виктор Онопко.