В Батайске Ростовской области построят школу на 1,5 тысячи мест

«Для нас проект по шестой школе является приоритетным, находится на особом контроле. Договор с подрядчиком подписан в марте 2025 года, срок выполнения — 31 марта 2027 года. Большая сумма — почти два миллиарда рублей, значительная часть — из федерального бюджета. Школа новая, современная, строится по всем современным стандартам, включая спорт, питание, активный отдых», — сказал глава региона Юрий Слюсарь.