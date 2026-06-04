В Батайске Ростовской области построят школу на 1,5 тысячи мест

Школу № 6, рассчитанную на 1,5 тыс. учеников, возводят в городе Батайске Ростовской области по нацпроекту «Молодёжь и дети». Занятия там должны начаться уже в следующем году, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
В школе площадью более 25 тыс. кв. м оборудуют спортзалы, актовый зал на 540 мест, столовую. В физкультурно-спортивной зоне на территории учебного заведения разместят несколько площадок для занятий различными видами спорта и круговую беговую дорожку. Также будет организована зона тихого отдыха с теневыми навесами, скамейками и открытым амфитеатром.
«Для нас проект по шестой школе является приоритетным, находится на особом контроле. Договор с подрядчиком подписан в марте 2025 года, срок выполнения — 31 марта 2027 года. Большая сумма — почти два миллиарда рублей, значительная часть — из федерального бюджета. Школа новая, современная, строится по всем современным стандартам, включая спорт, питание, активный отдых», — сказал глава региона Юрий Слюсарь.
Строительство четырехэтажного школьного здания из пяти блоков ведется с опережением графика. Готовность объекта составляет 40%.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.