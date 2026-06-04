В Белгороде предпринимателю из Москвы изменили приговор за коммерческий подкуп

В суде Леонид Осипов утверждал, что его действия были продиктованы не корыстью, а желанием разоблачить финансовые махинации партнеров, конфликт с которыми длится с 2010 года, а также вернуть себе законную долю в бизнесе, а компанию — к законной уставной деятельности. По словам защиты, партнеры предпринимателя якобы систематически выводили прибыль из ООО «МФ-Регион» и ООО «Белард» через различные схемы, к которым относится искусственное занижение прибыли путем оплаты фиктивных услуг. Также якобы имело место покрытие расходов, не связанных напрямую с деятельностью складских комплексов, за счет прибыли компаний, совершение сделок с неликвидными активами. Кроме того, по мнению защиты, человек, якобы получивший подкуп, не мог являться единоличным исполнительным органом ООО «МФ-Регион» и ООО «Белард», поскольку это выборная должность, которая утверждается общим собранием учредителей.