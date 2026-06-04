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В Калининградской области намерены посадить более 4 га картофеля

Больше всего посевных площадей под картофель в этом году отвели фермерам Багратионовского округа.

В Калининградской области в 2026 году планируется посадить более 4 тыс. га картофеля и более 1 тыс. га овощей. Об этом сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Больше всего посевных площадей под картофель в этом году отвели фермерам Багратионовского (более 1,2 тыс. га), Нестеровского (более 870 га) и Славского (более 460 га) округов.

«Завершится сев овощей и позднего картофеля не раньше середины июня. Часть хозяйств уже завершила посадку, остальные активно работают над этим», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что площадей для посадки картофеля в Калининградской области сейчас достаточно для обеспечения населения. Как рассказали представители регионального минсельхоза, дополнительно их расширять не требуется.