Глава «Р-Фарм» Игнатьев назвал самые продаваемые препараты компании

Перед российской фармой стоит сейчас много задач. Ей нужно не только быстро импортозаместить жизненно важные лекарства, но и не отстать от мировых компаний в части разработки инновационных молекул. Действительно ли этап импортозамещения закончился и российская фарма перешла к разработке «с нуля», как одно антитело может бить сразу в три болевые точки раковой опухоли и способен ли препарат от редких заболеваний перейти в разряд лекарств для терапии распространенного заболевания — «Газете.Ru» на полях ПМЭФ рассказал гендиректор компании «Р-Фарм» Василий Игнатьев.