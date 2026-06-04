Банки выходят на туристический рынок

Вместе с тем аналитики считают, что работа банковского ИИ-агента будет качественной, поскольку на кону стоит доверие к сервису и к организации. Поэтому ВТБ делает акцент на «деликатные» подсказки, оставляя финальное решение за человеком. Кейс банка отражает общий тренд трансформации банковских приложений в проактивных лайфстайл-ассистентов. Финансовая организация перестает быть просто расчетным центром и становится доверенным советником в ключевых жизненных сценариях — от инвестиций до отпуска. Путешествия стали первой массовой категорией, где эта модель обещает быстрый возврат инвестиций за счет роста комиссионных доходов и клиентской лояльности.