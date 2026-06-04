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Наталья Бочкарева оценила шансы Нижнего Новгорода стать центром киноиндустрии

Нижегородка отметила, что необходимо сохранить архитектурное наследие города.

Источник: Нижегородская правда

Нижний Новгород должен сохранять историческую среду, чтобы стать одним из центром российской киноиндустрии. Об этом заявила нижегородская актриса Наталья Бочкарева перед выступлением на пресс-конференции «HR-код: будущее, технологии, люди, творчество», сообщает НИА «Нижний Новгород».

По словам Натальи Бочкаревой, для съемок особенно востребованы природные и архитектурные локации, поэтому в Нижнем Новгороде важно их оберегать. В частности, историческая часть города требует ухода — актриса заметила это во время своего визита на конференцию «ЦИПР».

«Я надеюсь, что все-таки исторический центр с нашими маленькими дворянскими гнездышками сохранится. Это наша особенность, наша ценность, наше достояние», — подчеркнула нижегородка.

Также для развития киноиндустрии нужны закрытые павильоны, так как погода в средней полосе России непредсказуема. Такие площадки должны быть оснащены всей необходимой техникой для съемок. Кинопроизводство в Нижнем Новгороде может быть выгодным из-за близости к столице.

Актриса напомнила, что первый фильм в ее карьере был снят в Нижнем Новгороде — «Китайский сервиз» вышел в 1996 году. Бочкарева была студенткой Нижегородского театрального училища и сыграла эпизодическую роль. Ее коллегами по съемочной площадке стали Анна Самохина, Владимир Меньшов, Олег Янковский и Сергей Безруков.

Нижегородка отметила, что с удовольствием согласится поучаствовать в новых проектах на малой родине, если поступят такие предложения.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижнем Новгороде состоялась премьера фильма «Я рядом».