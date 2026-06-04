Наталья Бочкарева оценила шансы Нижнего Новгорода стать центром киноиндустрии

Нижний Новгород должен сохранять историческую среду, чтобы стать одним из центром российской киноиндустрии. Об этом заявила нижегородская актриса Наталья Бочкарева перед выступлением на пресс-конференции «HR-код: будущее, технологии, люди, творчество», сообщает НИА «Нижний Новгород».
По словам Натальи Бочкаревой, для съемок особенно востребованы природные и архитектурные локации, поэтому в Нижнем Новгороде важно их оберегать. В частности, историческая часть города требует ухода — актриса заметила это во время своего визита на конференцию «ЦИПР».
«Я надеюсь, что все-таки исторический центр с нашими маленькими дворянскими гнездышками сохранится. Это наша особенность, наша ценность, наше достояние», — подчеркнула нижегородка.
Также для развития киноиндустрии нужны закрытые павильоны, так как погода в средней полосе России непредсказуема. Такие площадки должны быть оснащены всей необходимой техникой для съемок. Кинопроизводство в Нижнем Новгороде может быть выгодным из-за близости к столице.
Актриса напомнила, что первый фильм в ее карьере был снят в Нижнем Новгороде — «Китайский сервиз» вышел в 1996 году. Бочкарева была студенткой Нижегородского театрального училища и сыграла эпизодическую роль. Ее коллегами по съемочной площадке стали Анна Самохина, Владимир Меньшов, Олег Янковский и Сергей Безруков.
Нижегородка отметила, что с удовольствием согласится поучаствовать в новых проектах на малой родине, если поступят такие предложения.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижнем Новгороде состоялась премьера фильма «Я рядом».