Наталья Бочкарева оценила шансы Нижнего Новгорода стать центром киноиндустрии

Актриса напомнила, что первый фильм в ее карьере был снят в Нижнем Новгороде — «Китайский сервиз» вышел в 1996 году. Бочкарева была студенткой Нижегородского театрального училища и сыграла эпизодическую роль. Ее коллегами по съемочной площадке стали Анна Самохина, Владимир Меньшов, Олег Янковский и Сергей Безруков.