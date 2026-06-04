В ГД предложили не отказывать в защите диплома только из-за антиплагиата

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность нормативного или методического закрепления единого подхода, согласно которому результат автоматизированной проверки выпускной квалификационной работы в системе антиплагиата не может являться единственным и достаточным основанием для отказа в допуске студента к защите, отклонения работы или выставления неудовлетворительной оценки без проведения содержательной экспертизы», — сказано в обращении.