В подмосковной Балашихе отремонтируют детский сад школы № 20

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 20 продолжается в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха, что отвечает задачам нацпроекта «Семья». Завершить работы планируют к осени этого года, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
На данный момент готовность объекта оценивается примерно в 30%. На стройплощадке работают около 30 человек. Они завершают работы над кровлей и конструкциями перегородок внутри здания. Уже выполнена заливка полов, смонтированы теплые полы, идет установка окон и отделка фасада.
Заместитель директора школы № 12 и куратор дошкольного отделения Екатерина Суханова рассказала, что металлоконструкции для фасада уже установлены. Декоративные панели начнут поступать в ближайшую неделю, после чего строители сразу приступят к монтажу.
После завершения ремонта в корпусе появится спортивный зал, которого раньше не было. Помимо этого, там откроют группу раннего возраста.
Пока что дети временно посещают другие корпуса образовательного учреждения. Те, кто пожелал перевести своих детей в другие образовательные организации, смогли это сделать. На летний период все воспитанники распределены в корпус на улице Бояринова, 34.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.