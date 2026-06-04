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Поселок на 450 домов для европейцев построят в Нижегородской области

Проект деревни для иностранных переселенцев масштабировали, а в Нижнем Новгороде для них планируют спроектировать католический собор.

В Нижегородской области возведут поселок на 450 домов для переселенцев из Западной Европы, которые переезжают в регион «по визе традиционных ценностей». Об этом рассказал архитектор Антон Гликин, выступая на ПМЭФ-2026 в рамках сессии «Россия — США: диалог культур». По его словам, масштабный проект уже поддержан губернатором Глебом Никитиным и местной администрацией.

Изначально речь шла о строительстве деревни Михельдорф в Дальнеконстантиновском округе (в районе села Арманиха). Автором идеи выступил немецкий предприниматель и блогер Ойген Михель, переехавший в Россию после 30 лет жизни в Дюссельдорфе. Ранее заявлялось о планах возвести до 250 домов, кафе, детский сад и небольшое производство, однако теперь проект существенно масштабировали. к застройке планировали приступить еще весной 2025 года, но подробности озвучили только сейчас.

Кроме того, архитектор сообщил о планах властей построить ИТ-кластер на 8 тысяч студентов и преподавателей. Для иностранных студентов и жителей с католическим происхождением Гликин сейчас проектирует католический собор, который хотят разместить на месте старого здания в историческом центре Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что семья Фейнстра из Канады объяснила причины переезда в Нижегородскую область.

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