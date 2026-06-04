Поселок на 450 домов для европейцев построят в Нижегородской области

Изначально речь шла о строительстве деревни Михельдорф в Дальнеконстантиновском округе (в районе села Арманиха). Автором идеи выступил немецкий предприниматель и блогер Ойген Михель, переехавший в Россию после 30 лет жизни в Дюссельдорфе. Ранее заявлялось о планах возвести до 250 домов, кафе, детский сад и небольшое производство, однако теперь проект существенно масштабировали. к застройке планировали приступить еще весной 2025 года, но подробности озвучили только сейчас.