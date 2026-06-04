Совфед одобрил закон о лишении свободы за подделку справок о ВИЧ

Совет Федерации на пленарном заседании 3 июня одобрил закон, вводящий уголовную ответственность за подделку и использование фиктивных документов об отсутствии опасных заболеваний, в том числе ВИЧ. Об этом сообщает ТАСС.
За подделку, продажу и использование фальшивых справок об отсутствии опасных заболеваний нарушителям грозит до трёх лет ограничения свободы, до четырёх лет принудительных работ или до четырёх лет лишения свободы. В каждом из этих случаев дополнительно возможен штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Документ предполагает, что для аналогичных преступлений, касающихся справок об отсутствии опасных для окружающих инфекционных заболеваний, включая ВИЧ, наказание будет строже. Ограничение свободы составит от 2 до 4 лет, принудительныхеработы или лишения свободы — от 2 до 5 лет. Возможный штраф при этом также возрастает — от 800 тыс. до 1,5 млн рублей.
Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, с использованием интернета или служебного положения, то срок лишения свободы составит от 3 до 6 лет с возможным штрафом от 1 до 2 млн рублей и запретом занимать некоторые должности и вести определенную деятельность в течение 5 лет.
Максимальная ответственность грозит за деяния, совершенные организованной группой, которые повлекли массовое заражение опасным заболеванием или иные тяжкие последствия. За это виновному будет грозить от 4 до 8 лет лишения свободы. Дополнительно суд может назначить штраф в размере 1,5 — 3 млн рублей и запрет занимать некоторые должности и осуществлять определенную деятельность в течение 5 лет.