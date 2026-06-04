Совфед одобрил закон о лишении свободы за подделку справок о ВИЧ

Документ предполагает, что для аналогичных преступлений, касающихся справок об отсутствии опасных для окружающих инфекционных заболеваний, включая ВИЧ, наказание будет строже. Ограничение свободы составит от 2 до 4 лет, принудительныхеработы или лишения свободы — от 2 до 5 лет. Возможный штраф при этом также возрастает — от 800 тыс. до 1,5 млн рублей.