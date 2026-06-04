У пермского фонда «Дедморозим» выросло количество подопечных

Пожертвования в Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» в 2025 году составили 140,6 млн руб. Это на 7 млн руб. меньше, чем годом ранее. Согласно годовому отчету фонда, наибольшие средства поступили в рамках грантов и пожертвований от НКО (42,9 млн руб.), частных пожертвований (41,5 млн руб.). Также 34,9 млн руб. были получены фондом в качестве субсидий и в рамках контрактов. Средний чек пожертвования в 2025 году — около 500 ₽