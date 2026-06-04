Белорусский травматолог назвал обувь, которая убивает стопы летом

В качестве альтернативы шлепанцам медик предложил кроксы. Другим неплохим вариантом для города травматолог назвал правильно подобранные сандалии, но только для недолгих прогулок по городу из-за отсутствия ортопедической поддержки. А вот кроссовки врач назвал наилучшим вариантом летней обуви. В них обычно есть вспененная подошва, которая держит удар и нагрузки при ходьбе, поглощает механическую волну, есть протектор, способствующий меньшему скольжению обуви, а еще кроссовки хорошо фиксируют пятку.