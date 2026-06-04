Белорусский травматолог назвал обувь, которая убивает стопы летом

Белорусский врач травматолог-ортопед Роман Кудрявцев рассказал, какая летняя обувь может быть опасной, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, шлепанцы предназначаются для того, чтобы дойти из душа в бассейн, но не очень удачный выбор обуви для повседневного ношения.
— Фиксация такой обуви на стопе происходит за счет сжатия пальцев в переднем отделе. Это патологическое состояние, которое приводит к натоптышам и проблемам с сухожилиями пальцев, — предупредил доктор.
В качестве альтернативы шлепанцам медик предложил кроксы. Другим неплохим вариантом для города травматолог назвал правильно подобранные сандалии, но только для недолгих прогулок по городу из-за отсутствия ортопедической поддержки. А вот кроссовки врач назвал наилучшим вариантом летней обуви. В них обычно есть вспененная подошва, которая держит удар и нагрузки при ходьбе, поглощает механическую волну, есть протектор, способствующий меньшему скольжению обуви, а еще кроссовки хорошо фиксируют пятку.
— Если жарко летом в кроссовках, можно использовать перфорированные модели, — прокомментировал специалист.
При этом медик сказал, что главная ортопедическая рекомендация на лето — побольше ходить босиком. И это не обязательно может быть только пляж на море, но прогулки босиком в парке, лесу, на дачном участке.
— Важно лишь соблюдать осторожность, чтобы избежать порезов и других мелких травм, — констатировал доктор.
Тем временем, СК Беларуси сделал заявление по делу о массовом отравлении более 40 маленьких детей в Борисове и Минской области.
А еще ученые сообщили, что на Солнце произошел черный взрыв с последствиями для людей: «Облако придет к Земле».