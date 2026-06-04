В Калининградской области из-за продолжительной засухи выросла пожароопасность — синоптики

На западе области и в Калининграде содержание воды в почвенном слое от 0 до 40 см составляет около 30−40%. Такой уровень соответствует слабому или умеренному дефициту влаги. На востоке и севере региона показатели ниже — примерно 10−20%, поэтому там ситуация уже ближе к сильной засухе.