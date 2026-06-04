На башне бывшей Христос Кирхи, где сейчас находится клуб «Вагонка», хотят установить часы

«Вагонка» находится в здании бывшей Христос Кирхи на Станочной. Она была построена относительно недавно — в 1937 году — но сильно пострадала во время войны. Больше всего повреждений получила колокольня. Поэтому в советские времена её проёмы были заложены, и башня приобрела современный облик.