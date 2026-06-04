Ловят не только за парковку: где работают передвижные камеры в Калининградской области

Калининградская Госавтоинспекция рассекретила маршруты движения мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений. В отличие от стационарных камер, такие устройства устанавливают в машинах, которые могут перемещаться по заранее утверждённым маршрутам, пояснили «Клопс» в ГАИ.
Автомобиль ездит по городским улицам или федеральным трассам, фиксируя нарушения как в попутном, так и во встречном направлении. Водителей не останавливают, но присылают «письма счастья».
В курортных городах основной акцент сделан на контроль соблюдения требований знака 3.27 «Остановка запрещена». На окружной Калининграда камеры также выявляют превышение скорости и выезд на встречную полосу.
Где фиксируют неправильную парковку.
Зеленоградск.
Вокзальная; Ленина; Крымская; Гагарина; Пушкина; Льва Толстого; Тургенева; Ткаченко; Герцена; Саратовская; Октябрьская; Московская; Володарского; 2-й Октябрьский переулок; Курортный переулок; Пугачёва; Пограничная.
Здесь комплексы контролируют соблюдение требований знака «Остановка запрещена». Работают ежедневно с 9:00 до 17:00.
Малиновка.
Морская; Прибрежная; Престижная; Полевая; Лазаревская; Заречная; Речная; Песочная; Приморский переулок; 2-й Прибрежный переулок.
Пионерский.
Вокзальная; Рензаева; Комсомольская; Портовая; Советская; Армейская; Советский переулок; Комсомольский переулок.
Комплексы работают ежедневно с 9:00 до 21:00 и контролируют соблюдение требований знака «Остановка запрещена».
Светлогорск.
Балтийская; Баха; Штрауса; Ленина; Некрасова; Московская; Приморская; Пушкина; Садовая; Динамо; Октябрьская; Гагарина; Маяковского.
На каких трассах ловят за скорость и встречку.
Приморское кольцо.
Контроль ведётся на подъезде к аэропорту Храброво.
Северный обход Калининграда.
На участке с 7-го по 12-й километр.
Южный обход Калининграда.
Первые 10 километров.
В Калининграде начали использовать новые комплексы фотовидеофиксации, которые способны выявлять сразу несколько видов нарушений правил дорожного движения.