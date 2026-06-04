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Ловят не только за парковку: где работают передвижные камеры в Калининградской области

«Клопс» узнал, за что может прилететь штраф.

Источник: Клопс.ru

Калининградская Госавтоинспекция рассекретила маршруты движения мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений. В отличие от стационарных камер, такие устройства устанавливают в машинах, которые могут перемещаться по заранее утверждённым маршрутам, пояснили «Клопс» в ГАИ.

Автомобиль ездит по городским улицам или федеральным трассам, фиксируя нарушения как в попутном, так и во встречном направлении. Водителей не останавливают, но присылают «письма счастья».

В курортных городах основной акцент сделан на контроль соблюдения требований знака 3.27 «Остановка запрещена». На окружной Калининграда камеры также выявляют превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Где фиксируют неправильную парковку.

Зеленоградск.

Вокзальная; Ленина; Крымская; Гагарина; Пушкина; Льва Толстого; Тургенева; Ткаченко; Герцена; Саратовская; Октябрьская; Московская; Володарского; 2-й Октябрьский переулок; Курортный переулок; Пугачёва; Пограничная.

Здесь комплексы контролируют соблюдение требований знака «Остановка запрещена». Работают ежедневно с 9:00 до 17:00.

Малиновка.

Морская; Прибрежная; Престижная; Полевая; Лазаревская; Заречная; Речная; Песочная; Приморский переулок; 2-й Прибрежный переулок.

Пионерский.

Вокзальная; Рензаева; Комсомольская; Портовая; Советская; Армейская; Советский переулок; Комсомольский переулок.

Комплексы работают ежедневно с 9:00 до 21:00 и контролируют соблюдение требований знака «Остановка запрещена».

Светлогорск.

Балтийская; Баха; Штрауса; Ленина; Некрасова; Московская; Приморская; Пушкина; Садовая; Динамо; Октябрьская; Гагарина; Маяковского.

На каких трассах ловят за скорость и встречку.

Приморское кольцо.

Контроль ведётся на подъезде к аэропорту Храброво.

Северный обход Калининграда.

На участке с 7-го по 12-й километр.

Южный обход Калининграда.

Первые 10 километров.

В Калининграде начали использовать новые комплексы фотовидеофиксации, которые способны выявлять сразу несколько видов нарушений правил дорожного движения.

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