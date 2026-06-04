«Просто божественно поёт»: известный продюсер заявил, что молодые артисты не могут конкурировать с Димой Биланом

«Никакого трения между молодыми и старыми артистами нет, потому что количество не всегда переходит в качество, — уверен Аксюта. — Люди просто находят, скажем так, технологический приём при сочинении музыки и дальше делают всё под кальку. Певцов уровня Димы Билана среди молодого поколения я, к сожалению, не назову ни одного. Поэтому возникает разрыв. Агутину за 50, Диме за 40. А где середина? Кто эти люди? Их сложно назвать большими звёздами».