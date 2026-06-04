«Просто божественно поёт»: известный продюсер заявил, что молодые артисты не могут конкурировать с Димой Биланом

Юрий Аксюта похвалил Диму Билана. По словам музыкального менеджера и телепродюсера, сейчас в России нет молодых музыкантов такого уровня. Эксперта цитирует StarHit.
Аксюта напомнил, как в 90-е зародился отечественный шоу-бизнес. По его словам, тогда только продюсеры решали, кто станет звездой, порой игнорируя отсутствие таланта у своих подопечных.
Юрия Айзеншписа, который заметил Диму Билана, Аксюта назвал «невероятным человеком». «Он Сташевского, да простит меня этот замечательный парень, сделал на спор. А вот Билан для него был человеком, который просто божественно поёт», — вспомнил продюсер.
По словам Аксюты, Айзеншпис тогда ходил по «Новой волне» и чуть ли не за руку тянул всех слушать: «У меня есть мальчик!». Совсем юный Дима мог с ходу запеть — и каждый понимал: человек уходит в музыку целиком.
Сегодня 44-летнего Билана любят критики. Юрий Аксюта сокрушается: открытий, подобных ему, в российской музыке больше не случилось. Молодых артистов много, но конкурента Билану среди них нет.
«Никакого трения между молодыми и старыми артистами нет, потому что количество не всегда переходит в качество, — уверен Аксюта. — Люди просто находят, скажем так, технологический приём при сочинении музыки и дальше делают всё под кальку. Певцов уровня Димы Билана среди молодого поколения я, к сожалению, не назову ни одного. Поэтому возникает разрыв. Агутину за 50, Диме за 40. А где середина? Кто эти люди? Их сложно назвать большими звёздами».
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