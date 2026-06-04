Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ГорТранс» объяснил, почему новый ЛиАЗ сошёл с маршрута № 22 в Калининграде

У перевозчика нет претензий к поступившей технике.

Источник: Клопс.ru

Новый автобус ЛиАЗ, который в конце мая сошёл с маршрута № 22 в Калининграде, отправили в парк из-за технической неисправности. Об этом говорится в ответе АО «Калининград-ГорТранс» на запрос «Клопс».

«Сход автобуса с линии был осуществлён по технической неисправности», — объяснили на предприятии.

Перевозчик подчеркнул, что сейчас все обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию новых автобусов лежат на поставщике техники. За этим следят официальные представители производителя в Калининграде.

Появление на маршруте № 22 старенького автобуса МАЗ не связано с нехваткой исправной техники, добавили в «ГорТрансе». МАЗы могут выходить на линию во время проведения регламентных работ или технического обслуживания новых машин.

«Резерв автобусов среднего класса позволяет закрыть всё количество транспортных средств, установленное контрактом на перевозку пассажиров», — отметили в «ГорТрансе».

В компании заявили, что все автобусы исправны, а сотрудники предприятия прошли дополнительный инструктаж по работе с новым подвижным составом. У «Калининград-ГорТранса» претензий к новым машинам нет: партия техники соответствует требованиям технического задания.

Читатели сообщали, что вышедший на линию в начале мая автобус сломался во время рейса. По словам пассажиров, водитель пытался устранить неисправность, однако в итоге объявил о сходе с линии и попросил людей покинуть салон. 22-й недавно поменял схему движения.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше