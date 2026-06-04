«ГорТранс» объяснил, почему новый ЛиАЗ сошёл с маршрута № 22 в Калининграде

Читатели сообщали, что вышедший на линию в начале мая автобус сломался во время рейса. По словам пассажиров, водитель пытался устранить неисправность, однако в итоге объявил о сходе с линии и попросил людей покинуть салон. 22-й недавно поменял схему движения.