Жителя Калининградской области обязали вернуть 100 тысяч за лечение по ОМС дочки, пострадавшей вместе с ним в аварии

В иске указано, что у пострадавшей девочки был полис ОМС. После аварии ей оказали медпомощь — сначала скорая, потом было лечение в Детской областной больнице, а затем ребёнок лечился амбулаторно в Озёрской ЦРБ. Все расходы покрыли за счёт средств ОМС, что подтверждалось платёжными документами страховой компании.