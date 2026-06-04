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Оплавились натяжные потолки, помещение затянуло копотью: в квартире дома на Батальной полностью выгорела комната

Пожарные эвакуировали 14 жильцов с верхних этажей и спасли собаку.

Источник: Клопс.ru

В доме на Батальной горела комната площадью 16 «квадратов» в квартире на втором этаже. Об этом региональное управление МЧС пишет в своей группе во «ВКонтакте» в четверг, 4 июня.

Очевидцы передали сообщение операторам «Системы-112» в 17:13. Из-за огня оплавились натяжные потолки, квартиру полностью закоптило. Первое подразделение подъехало к многоэтажке через пять минут. На месте работали 10 спасателей, задействовали две спецмашины. Пострадавших нет, причину пожара устанавливают дознаватели.

С верхних этажей дома эвакуировали 14 жильцов, среди них трое детей. Из горящей квартиры спасли собаку.

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