Литва участвует в закрытых переговорах о возможном размещении ядерного оружия США

«Обсуждения действительно идут. Я не хочу сейчас вдаваться в детали, поскольку они засекречены, но переговоры продолжаются и Литва, безусловно, не остаётся в стороне», — сказал глава литовского Минобороны и добавил, что ядерный потенциал работает на сдерживание и безопасность. По его словам, страны должны принимать меры для укрепления обороны и независимости.