Литва участвует в закрытых переговорах о возможном размещении ядерного оружия США

Литва участвует в обсуждениях возможного размещения американского ядерного оружия на своей территории. Об этом, ссылаясь на министра обороны страны Робертаса Каунаса, пишет Delfi.
«Обсуждения действительно идут. Я не хочу сейчас вдаваться в детали, поскольку они засекречены, но переговоры продолжаются и Литва, безусловно, не остаётся в стороне», — сказал глава литовского Минобороны и добавил, что ядерный потенциал работает на сдерживание и безопасность. По его словам, страны должны принимать меры для укрепления обороны и независимости.
В Литве также допускают обсуждение поправок в Конституцию. Сейчас она запрещает размещать на территории республики оружие массового поражения и иностранные военные базы. О возможных изменениях рассуждали президент Гитанас Науседа, спикер Сейма Юозас Олекас и председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Римантас Синкявичюс.
О ядерном усилении говорила и другая соседка Калининградской области — Польша. Президент страны Кароль Навроцкий считает, что Варшава может рассматривать участие в такой программе, не нарушая международных обязательств. Он объяснил это сложной геополитической обстановкой и необходимостью укреплять безопасность республики. Эксперты выразили сомнения.