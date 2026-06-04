В Калининградской области трое приятелей подыскивали сирот с жилищными сертификатами и оставляли их без гроша

По версии следствия, группа действовала с 2022 года по май 2026-го. Особый интерес для фигурантов представляли сироты и люди, оставшиеся без попечения родителей, которым полагалась выплата на покупку жилья. Им обещали помочь с получением сертификата и сопровождением сделки.