Россия планирует в ближайшее время погасить внешний долг — глава Минфина

«Мы не зависим от решений третьих стран: дадут нам деньги или нет, как некоторые до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда или Мирового банка. У нас этого нет, наш внешний долг — всего десять процентов, который мы скоро погасим», — сказал глава Минфина.