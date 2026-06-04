Самокатчиков решили воспитывать с детства: в Калининградской области открылись школы безопасного вождения

Первое занятие прошло 1 июня на площади Роза ветров в Зеленоградске. Его участниками стали около 50 человек. Подобные мероприятия запланированы по выходным и в других городах региона, в том числе в Калининграде. Организаторы будут проводить подобные уроки в течение всего сезона.