Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму дроны атаковали пригородный поезд и нежилые объекты, есть погибшие

По предварительным данным, пострадали не менее десяти человек.

Источник: Клопс.ru

В Крыму после ночных ударов ВСУ по нежилым объектам и электричке погибли четыре человека. Об этом глава республики Сергей Аксёнов написал в своём телеграм-канале в четверг, 4 июня.

По предварительным данным, удар по инфраструктуре в Симферополе унёс жизни трёх человек, ещё семеро ранены. На месте работают экстренные службы. При атаке БПЛА на пригородный поезд Азовское — Керчь погиб пассажир, трое пострадали.

«Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Со своей стороны власти Республики Крым окажут всю возможную помощь и поддержку», — написал губернатор региона.

Боевой дрон-камикадзе ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Нарушений в работе систем после взрыва не зафиксировали. Радиационный фон на территории станции и в зоне наблюдения остаётся в пределах нормы.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше