Житель дома в Малом Исакове испугался пожара и случайно отключил соседям газ

Жители пятиэтажки в Малом Исакове, где накануне случился пожар, после него остались на несколько дней ещё и без газа. Кто-то из соседей перестраховался — и случайно подвёл целый подъезд. О своей беде рассказала хозяйка одной из квартир, молодая мама Виктория, на официальной странице губернатора Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте».