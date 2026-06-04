Жители Калининградской области готовы тратить на оздоровительный отдых около 42,5 тысячи рублей — опрос

Чаще всего на поездку готовы выделить от 21 до 40 тысяч рублей на человека — такой бюджет назвали 36% участников исследования. До 20 тысяч рублей планируют потратить 22%, от 41 до 70 тысяч — 26%. Сумму от 71 до 100 тысяч рублей рассматривают 10%, больше 100 тысяч — 6%.