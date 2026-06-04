В Литве хотят заменить министра иностранных дел, которому не давала покоя Калининградская область

18 мая в интервью Neue Zürcher Zeitung министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Калининградская область мешает быстрой регионализации. По его словам, НАТО нужно «нейтрализовать» российский регион. Эти слова раскритиковали и в самой республике, и в РФ.