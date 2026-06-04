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В Минцифры высказались об удалении «Макса» из App Store

Решение Apple ограничило доступ к сервису более чем 20 млн владельцев iPhone и iPad.

Источник: Клопс.ru

Apple убрала мессенджер «Макс» из App Store без объяснения причин. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передаёт РИА Новости в четверг, 4 июня.

«Компания Apple отключает приложение Макс, убирает его из App Store. У нас нет никаких на эту тему объяснений, пояснений, — рассказал министр. — У нас ежедневная аудитория приложения уже больше 60 миллионов человек. Ну и примерно 25−30% — это пользователи устройств на платформе iOS. Таким решением компания Apple ограничила сразу доступ более 20 миллионам пользователей iPhone, iPad к сервису национального мессенджера без объяснения причин».

Мессенджер «Макс» исчез из App Store вечером 3 июня. Ранее установленные на устройства версии продолжали работать в обычном режиме.