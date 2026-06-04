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Власти объяснили, почему жемчужина Московского проспекта покрылась грязью и внезапно завоняла

В 2023 году из Ялтинского пруда уже вывозили больше 34 тысяч кубометров ила.

Источник: Клопс.ru

Грязь и неприятный запах в Ялтинском пруде могли появиться после резкого сброса воды из Гагаринского ручья. Такое мнение специалисты регионального минприроды высказали в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте».

«Так как Ялтинский пруд имеет гидрологическую связь с ручьём Гагаринским, залповые стоки могут попадать в водоём. Сейчас наши профильные специалисты проводят комплекс контрольно-надзорных мероприятий на ручье Гагаринском. Если нарушения подтвердятся, к виновным примут административные меры», — отметили власти.

В минприроды также напомнили, что Ялтинский пруд расчищали в 2023 году: тогда из него вывезли больше 34 тысяч кубометров ила, а береговую линию засеяли травами.

По словам местных, расчистка пруду надолго не помогла: на поверхности снова собираются грязевые наносы, у берега гниёт упавшее дерево. Вечерами запах становится таким резким, что доходит даже до верхних этажей ближайшей высотки.