Камень, драка и спрей в лицо: безбилетник устроил погром в переполненном калининградском автобусе

Скандал произошёл в среду, 3 июня, около 20:30 на маршруте между Прибрежным и Новым Голубево. По словам Марии (имя изменено), в тот вечер она ехала домой, когда на остановке «База отдыха» на Мамоновском шоссе недалеко от поворота на Прибрежный в переполненный автобус сел мужчина. На вид ему было за 50 лет. Как выяснилось позднее, никто из постоянных пассажиров раньше его не видел.