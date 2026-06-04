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Андрей Кропоткин вручил дипломы выпускникам «Школы ЖКХ» в Калининграде

С 2016 года обучение прошло 550 человек.

Источник: Клопс.ru

Председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин вручил дипломы выпускникам «Школы ЖКХ». Торжественная церемония прошла в региональном парламенте во вторник, 2 июня.

«У наших людей разные профессии и возраст, но их объединяет общее стремление — досконально разобраться в том, как устроена и должна работать управляющая компания. Наши главные задачи — помочь создать безопасные и комфортные условия в своих домах, наладить диалог между жителями, властью, УК и поставщиками ресурсов, а также повысить правовую грамотность горожан в коммунальной сфере», — объяснил Андрей Кропоткин.

Помимо лекций, программа включала выездные занятия и экскурсии. Участники посетили ТЭЦ-2 и узнали, как она работает.

Курс остаётся востребованным благодаря практической направленности и актуальности тем. Интерес к проекту сохраняется: на следующий поток уже подано более 20 заявок.

Проект реализуется с 2016 года при поддержке партии «Единая Россия» и общественной организации «Родной Калининград». За это время обучение в школе прошло более 550 человек.

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