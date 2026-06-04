Андрей Кропоткин вручил дипломы выпускникам «Школы ЖКХ» в Калининграде

«У наших людей разные профессии и возраст, но их объединяет общее стремление — досконально разобраться в том, как устроена и должна работать управляющая компания. Наши главные задачи — помочь создать безопасные и комфортные условия в своих домах, наладить диалог между жителями, властью, УК и поставщиками ресурсов, а также повысить правовую грамотность горожан в коммунальной сфере», — объяснил Андрей Кропоткин.