Исследование: больше половины зумеров и поколения «альфа» не умеют определять время по стрелочным часам

По данным опроса, о такой проблеме заявили 54% молодых респондентов. При этом стрелочные часы остаются востребованным аксессуаром: их всё чаще воспринимают как часть образа, а не как предмет для сверки времени. Почти каждый второй (49%) не знает, как вкрутить лампочку.