Химия объединяет. Губахинские химики отметили профессиональный праздник

«Мне особенно приятно поздравить коллектив, которому я по-настоящему очень многим обязан. Коллектив, который на протяжении всей своей истории показывал высочайший профессионализм, где каждый работник является частью единой сильной команды. Для Компании важен как школьник, который только планирует связать свою жизнь с химией, так и ветеран, который отдал десятки лет родному предприятию. Уверен, что завод преодолеет все сложности и продолжит создавать ещё более яркую историю успеха», — отметил Алексей Мазлов.