Поиски Усольцевых: новая масштабная фаза. Последние новости на 4 июня 2026

В Красноярском крае возобновились масштабные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. Следственный комитет организовал дополнительные мероприятия с участием около 80 человек, включая спасателей, силовиков, кинологов и волонтеров отряда «ЛизаАлерт».
Масштабная операция началась утром 4 июня 2026 года. По информации ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, поиски продлятся до 9 июня включительно. Если за это время не удастся обнаружить никаких следов, операцию временно приостановят. В ведомстве также уточнили, что в поисках участвуют 10 федеральных спасателей.
Зону поисков оцепили.
Район, где ведётся поисковая операция, полностью закрыт для посторонних. На месте установлен блокпост, доступ туристов и местных жителей запрещён. Это сделано для того, чтобы никто не мешал работе спецслужб и не нарушал целостность возможных улик.
Управляющий туристической базы «Геосфера» Денис Балашов сообщил ТАСС, что маршрут к «Камню Желаний» на горе Мальвинка, куда, по имеющейся информации, направлялась семья Усольцевых, наконец освободился от снега. Это позволит поисковикам пройти по нему в полной мере.
«На скалах Кутурчинского Белогорья снег ещё есть, и его достаточно много. Однако на тропе к “Камню желаний”, где предположительно могли быть Усольцевы после отдыха на нашей базе, снег уже сошёл. Там даже подросла трава — значит, волонтёры смогут пройти», — рассказал Балашов.
При этом эксперт предупредил, что в этой местности активизировались клещи, что создаёт дополнительные риски для участников поисковой группы.
Современные технологии помогают искать.
Ранее во время поисков Усольцевых специалисты применяли метод фотограмметрии. С помощью дронов местность детально снимают по заданным координатам. Ранее было сделано более 20 тысяч снимков. Огромный массив фотографий проанализировала нейросеть — она выявляет аномалии, которые могут оказаться следами пребывания людей, их личными вещами или телами.
Также в распоряжении поисковиков — вездеходы, мототранспорт и криминалистическая техника.
Что известно об исчезновении Усольцевых.
28 сентября 2025 года Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в пеший поход в Кутурчинском Белогорье, в районе Минской петли. Они планировали дойти до скального массива Буратинка и вернуться обратно.
Погода в тот день резко испортилась: утром было около +25 градусов, а после полудня начался ливень, поднялся сильный ветер, и температура стремительно упала. У семьи не было ни туристического снаряжения, ни тёплых вещей.
Тревогу забили 30 сентября, когда Ирина не вышла на работу, а её сын обратился в полицию. В машине, оставленной у посёлка Кутурчин, не нашли снаряжения, зато обнаружили крупную сумму наличных. По пути в горы Усольцевых видели двое туристов — они были одеты неподобающе для тайги. Телефон Сергея последний раз выходил в сеть вечером 28 сентября.
Первая поисковая операция стала самой масштабной в истории Красноярского края. В ней участвовали более полутора тысяч человек — спасатели, волонтёры, полицейские. Они прочесали 515 км лесных дорог и 40 квадратных километров тайги. Но результатов это не дало. 12 октября 2025 года активную фазу пришлось свернуть из-за снегопадов. Тайгу завалило глубоким снегом, и работать дальше стало невозможно.