Поиски Усольцевых: новая масштабная фаза. Последние новости на 4 июня 2026

Тревогу забили 30 сентября, когда Ирина не вышла на работу, а её сын обратился в полицию. В машине, оставленной у посёлка Кутурчин, не нашли снаряжения, зато обнаружили крупную сумму наличных. По пути в горы Усольцевых видели двое туристов — они были одеты неподобающе для тайги. Телефон Сергея последний раз выходил в сеть вечером 28 сентября.