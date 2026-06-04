Юрист Рудакова разъяснила риски для торгующих ответами к ЕГЭ

Тем, кто незаконно торгует ответами к единому госэкзамену (ЕГЭ), грозит уголовная ответственность. Об этом сообщила юрист Елена Рудакова изданию «Подмосковье сегодня».
По словам специалиста, подобные действия квалифицируются как серьезное правонарушение, влекущее за собой уголовную ответственность, при этом большинство подобных предложений в интернете являются мошенническими схемами.
Эксперт отметила, что для школьников основной угрозой является аннулирование результатов итоговой аттестации. В случае обнаружения факта нарушения установленного порядка проведения экзамена работы ученика будут признаны недействительными, а возможность пересдать ЕГЭ появится только через год. Кроме того, подчеркнула юрист, приобретая ответы, школьник фактически становится соучастником преступления.
В отношении продавцов ответов, предлагающих как подлинные, так и фиктивные материалы, законодательство предусматривает следующие меры наказания:
• Статья 159 УК РФ (Мошенничество). Завладение денежными средствами учащихся и их родителей путем обмана карается штрафом или лишением свободы на срок до 10 лет. Тяжесть наказания зависит от суммы ущерба и того, действовала ли преступная группа.
• Статья 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Если для получения ответов совершались хакерские атаки на системы Рособрнадзора или взломы аккаунтов, виновному грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.
• Часть 7 статьи 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации). За публикацию ссылок на ответы в социальных сетях или на веб-сайтах предусмотрена административная ответственность.
Помимо юридических рисков, эксперт обратила внимание на то, что мошенники часто распространяют под видом ответов файлы, содержащие вредоносное программное обеспечение, способное заразить устройство пользователя.
Ранее сообщалось, что школьница из Нижегородской области пожаловалась Мизулиной на ЕГЭ по химии.