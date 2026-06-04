Юрист Рудакова разъяснила риски для торгующих ответами к ЕГЭ

Эксперт отметила, что для школьников основной угрозой является аннулирование результатов итоговой аттестации. В случае обнаружения факта нарушения установленного порядка проведения экзамена работы ученика будут признаны недействительными, а возможность пересдать ЕГЭ появится только через год. Кроме того, подчеркнула юрист, приобретая ответы, школьник фактически становится соучастником преступления.