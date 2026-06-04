Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Научный центр создадут в особой экономической зоне «Кулибин» под Дзержинском

Научно-технологический центр создадут в «Технопарке Н2О» в особой экономической зоне «Кулибин» под Дзержинском.

Источник: Живем в Нижнем

Научно-технологический центр создадут в «Технопарке Н2О» в особой экономической зоне «Кулибин» под Дзержинском. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Соглашение заключено между нижегородскими властями и компанией «РусСилика» на ПМЭФ-2026. В подписании документа участвовали губернатор Глеб Никитин и председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

В научном центре специалисты будут заниматься созданием новых материалов и химической продукции. В ОЭЗ под Дзержинском уже работает завод «РусСилики» по производству селикагелей.

«Одной из ключевых задач центра станет разработка отечественных технологий и продуктов, способных заместить импортные решения», — отметил Глеб Никитин.

В центре планируют создавать материалы для шинной отрасли, производства катализаторов, средств гигиены и так далее.

Напомним, кроссовер VOLGA K50 показали на Петербургском международном экономическом форуме.