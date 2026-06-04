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Для болельщиков в Волжском после матча Россия — Буркина-Фасо пустят автобусы

Тех, кто поедет на футбол в Волгоград, развезут по домам с электрички.

Источник: Комсомольская правда

Сборные России и Буркина-Фасо 5 июня сыграют на «Волгоград Арене». После матча жители Волжского смогут вернуться домой на электричке, которая пойдет от Мамаева кургана. А в Волжском болельщиков развезут по домам дополнительные ночные автобусы, которые будут ждать любителей футбола на вокзале.

Как сообщили в мэрии, развезут болельщиков в Волжском по домам один автобус № 2у и два автобуса № 14 («Магнит» — 37 микрорайон").

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