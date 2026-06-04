Для болельщиков в Волжском после матча Россия — Буркина-Фасо пустят автобусы

Сборные России и Буркина-Фасо 5 июня сыграют на «Волгоград Арене». После матча жители Волжского смогут вернуться домой на электричке, которая пойдет от Мамаева кургана. А в Волжском болельщиков развезут по домам дополнительные ночные автобусы, которые будут ждать любителей футбола на вокзале.