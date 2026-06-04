Красноярцам рассказали, чем опасен гепатит С

Гепатит С часто протекает без симптомов и может привести к тяжелым заболеваниям печени. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.
По данным специалистов, в 85% случаев эта вирусная инфекция переходит из острой формы в хроническую. Опасность гепатита С в том, что человек может долго не знать о заболевании. Без лечения инфекция способна привести к циррозу или раку печени.
Вирус передается через поврежденную кожу или слизистые при контакте с зараженной кровью. В Роспотребнадзоре напомнили, что гепатит С излечим. Чтобы подтвердить диагноз, достаточно сдать анализ.
Жителям края рекомендуют регулярно проходить обследование на гепатит С.