Красноярский край и Татарстан продлили соглашение о сотрудничестве

«У нас давно налажено эффективное взаимодействие по всем направлениям. На следующие три года запланированы совместные мероприятия и регулярный обмен опытом, от экономики, образования и здравоохранения до туризма и архивного дела. Татарстан занимает лидирующие позиции в научно-технологическом развитии, а Казань признана одной из студенческих столиц России. Перспективно усилить межвузовское взаимодействие и организовать совместные образовательные и научно-исследовательские проекты», — сказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.