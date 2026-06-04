Красноярский край и Татарстан продлили соглашение о сотрудничестве

Красноярский край и Республика Татарстан договорились о совместных проектах в науке, образовании, экономике и других сферах. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Красноярского края.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали план мероприятий на 2026, 2027 и 2028 годы. Церемония прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.
«У нас давно налажено эффективное взаимодействие по всем направлениям. На следующие три года запланированы совместные мероприятия и регулярный обмен опытом, от экономики, образования и здравоохранения до туризма и архивного дела. Татарстан занимает лидирующие позиции в научно-технологическом развитии, а Казань признана одной из студенческих столиц России. Перспективно усилить межвузовское взаимодействие и организовать совместные образовательные и научно-исследовательские проекты», — сказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Стороны также обсудили укрепление социально-экономических связей. Сейчас товарооборот между Красноярским краем и Татарстаном составляет более 14,5 млрд рублей. Рустам Минниханов поблагодарил Михаила Котюкова за поддержку татарской автономии в Красноярском крае. В регионе проживают около 20 тыс. татар.
«Мы всегда готовы к обмену опытом в сферах поддержки предпринимательства и подготовки кадров на базе отраслевых ресурсных центров. У наших регионов есть хорошие возможности для развития связей в образовании, науке, культуре, туризме», — отметил глава Республики Татарстан.
Соглашение о сотрудничестве между регионами действует с 2013 года. Новый план предусматривает обмен опытом и совместные мероприятия в сфере экономики, общественных связей, природных ресурсов, науки, сельского хозяйства, социальной и молодежной политики, образования, культуры и спорта.