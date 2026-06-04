Быстрое развитие КРТ может оставить жителей Перми без работы

Пермский край является одним из российских лидеров по размаху комплексного развития территорий (КРТ), уступая по объему такой застройки только Москве и Московской области. Однако стремительное развитие этого направления привело к неожиданному эффекту — в Перми быстро начала сокращаться промышленная зона.
Сейчас в Прикамье заключен 51 договор КРТ, они предусматривают возведение около 3,5 миллиона квадратных метров жилья. На площадках не только вырастут многоквартирные дома, но и будут решены вопросы обеспечения жильцов социальной инфраструктурой — появятся детские сады, медучреждения, офисы и т. д., кроме того, новые микрорайоны сразу оснащаются системами умного города. Но бурный рост КРТ показал и проблемы, решать которые предстоит в ближайшее время и застройщикам, и местной власти.
— Сейчас на рынке жилья отмечается некоторый спад, спрос на квартиры уменьшился, — говорит депутат краевого Заксобрания Павел Черепанов. — Чтобы помочь девелоперам — участникам КРТ, власти, в частности, увеличивают сроки ввода жилья в эксплуатацию. Также, чтобы равномерно распределить нагрузку на застройщиков, мы продлеваем для них ввод в строй социальных объектов. Сроки начала эксплуатации немного увеличиваются, но девелоперам так легче справиться с наступившим кризисом перепроизводства.
Государство оказывает участникам проектов КРТ и другую поддержку. Скажем, муниципалитеты края закупают у них квартиры для предоставления детям-сиротам и расселения ветхого жилья (в краевом центре механизм несколько другой).
А вот представители ресурсоснабжающих организаций относятся к тем, кто занимается КРТ, как к обычным застройщикам, сетует руководитель одной из строительных компаний Анатолий Маховиков. По его словам, это серьезно тормозит работу: очень много времени уходит на согласование прокладки инженерных коммуникаций.
В Перми осталось всего три промышленных кластера, причем один из них находится очень далеко. В других промзонах выросли жилые дома.
— Еще есть проблемы с земельными участками. Сейчас мы занимаемся расселением аварийного жилья, и порой это приходится делать через суд. Процесс займет минимум год, столько же времени уйдет на создание проекта и два года на строительство, — перечисляет Маховиков.
Руководитель другого застройщика Артем Елесин полагает, что участников КРТ следовало бы еще и освободить от НДС, как и компании, которые возводят социальные и культурные объекты.
По словам бизнес-эксперта Евгения Протопопова, наработки пермяков в области комплексного развития территорий внимательно изучают и перенимают власти других регионов и городов, например Самары и Екатеринбурга. В то же время быстрая реализация проектов КРТ породила неожиданную проблему.
— Под КРТ в Перми используются территории бывших промзон, где располагались ныне закрывшиеся предприятия. При этом новые промышленные площадки не создаются. Где развивать предприятия, где работать пермякам? — задается вопросом эксперт.
В результате из зон новой жилой застройки людям приходится очень долго добираться к месту работы. По словам Протопопова, в городе осталось всего три промышленных кластера: в Мотовилихе, на улице Героев Хасана, где земля стоит уже очень дорого — до 140 миллионов рублей за гектар, и на улице Промышленной. Последняя находится довольно далеко. А в Дзержинском районе, где была обширная промзона, включающая мясокомбинат и другие предприятия, сейчас новые дома. Такая же ситуация и на улице Рязанской в Индустриальном районе.
— В том же Екатеринбурге, по моим сведениям, промышленных площадей больше в десять раз, — говорит Евгений Протопопов. — А сейчас в Перми еще и территории, где располагались 16 предприятий, включены в зону КРТ. Вот проблема, которая пока не решается. К тому же увлечение КРТ привело и к дефициту офисов.
Эксперт предлагает срочно обсуждать этот вопрос и искать решение. Чтобы жители новых кварталов не остались без работы, необходимо создавать зоны смешанного использования, включающие как жилые и социальные объекты, так и промышленные, офисные и торговые, подчеркивает он.
Кстати.
Жители Перми выражают недовольство чересчур плотной, на их взгляд, застройкой, превращающей город в каменные джунгли. К примеру, после опубликования планов строительства в районе центрального рынка в соцсетях высказывались мнения, что следует прекратить размещать высотные здания на любых свободных пятачках в центре города.
— Коэффициент плотности застройки, то есть отношение общей площади жилья к размеру земельного участка, в Перми варьируется от 2,2 до 2,6. Это в первую очередь удобно для жителей, так как магазины, аптеки и прочие объекты находятся поблизости, — возражает Павел Черепанов. — А если плотность застройки низкая, то размещать на территории бизнес невыгодно — трафик снижается. Оптимальный коэффициент, на мой взгляд, 2,2−2,8.