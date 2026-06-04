Быстрое развитие КРТ может оставить жителей Перми без работы

В результате из зон новой жилой застройки людям приходится очень долго добираться к месту работы. По словам Протопопова, в городе осталось всего три промышленных кластера: в Мотовилихе, на улице Героев Хасана, где земля стоит уже очень дорого — до 140 миллионов рублей за гектар, и на улице Промышленной. Последняя находится довольно далеко. А в Дзержинском районе, где была обширная промзона, включающая мясокомбинат и другие предприятия, сейчас новые дома. Такая же ситуация и на улице Рязанской в Индустриальном районе.