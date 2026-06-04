ГигаЧат от Сбера станет ИИ-помощником участников мероприятий Фонда Росконгресс

"Вместе с Фондом Росконгресс мы укрепляем наше сотрудничество и ставим современные технологии на службу нетворкингу и живому человеческому общению. Наша задача — свести к минимуму рутину и монотонную работу. Участникам не придётся отвлекаться на технические детали — освободившееся время они смогут посвятить встречам и решениям, которые формируют будущее уже сегодня.