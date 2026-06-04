Каждый второй работодатель в России уже внедрил ИИ в работу

«Компании всё чаще видят в искусственном интеллекте не просто инструмент автоматизации, а способ поддержать сотрудников и сохранить их вовлечённость. Наши корпоративные клиенты активно используют решения на базе ИИ, в том числе ГигаЧат Бизнес — корпоративную платформу для создания и управления ИИ-агентами. С ее помощью компании могут запускать собственных ИИ-агентов, а это выход на новый уровень операционной эффективности. ИИ-платформа Сбера для бизнеса не только повышает продуктивность сотрудников, что даёт мощный финансовый эффект, но и гарантирует надёжную защиту информации, ведь при необходимости систему можно развернуть в контуре компании либо приватном облаке».