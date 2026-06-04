Для экспортеров Владимирской области организовали деловую экскурсию

Центр поддержки экспорта Владимирской области 28 мая на площадке компании «Комплект-Агро» организовал экскурсию по производству в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В мероприятии, приуроченном к Неделе предпринимательства, приняли участие местные компании-экспортеры и представители органов власти, сообщили в центре.
«Комплект-Агро» работает с 2000 года и предлагает большой выбор высококачественных изделий собственного производства из дерева, металла и пластмассы. Директор компании Сергей Воронов поделился с участниками встречи важным для предприятия приобретением — оборудованием, которое работает в автономном режиме практически без помощи людей. Это стало возможным благодаря мерам поддержки, развитым в области.
В деловой экскурсии приняли участие более 20 экспортеров, а также заместитель губернатора, министр экономического развития региона Денис Синявский. Участники отметили важность таких встреч, которые дают возможность компаниям познакомиться друг с другом и оценить реальный опыт получения поддержки предпринимательства.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.