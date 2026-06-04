Бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов назначен врио директора завода «Термаль»

На новом для себя посту Сергей Белов сменил прежнего директора «Термаля» и экс-депутата Законодательного собрания Нижегородской области пятого созыва Владимира Буланова, скоропостижно ушедшего из жизни в апреле этого года. Ему было 58 лет.