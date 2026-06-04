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Бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов назначен врио директора завода «Термаль»

На этом посту он сменил Владимира Буланова, скончавшегося этой весной.

Бывший глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов стал временно исполняющим обязанности руководителя ЗАО «Концерн “Термаль”. Об этом сообщил нижегородский журналист Андрей Вовк в своем авторском канале в мессенджере MAX.

«Напомню, что Белов был сити-менеджером в 2015—2017 годах, после чего возглавлял “Нижегородский водоканал”», — говорится в сообщении.

На новом для себя посту Сергей Белов сменил прежнего директора «Термаля» и экс-депутата Законодательного собрания Нижегородской области пятого созыва Владимира Буланова, скоропостижно ушедшего из жизни в апреле этого года. Ему было 58 лет.