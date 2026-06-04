Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анита Цой стала амбассадором органического производства России

Она подписала партнёрское соглашение с Роскачеством на ПМЭФ-2026.

Источник: Нижегородская правда

Анита Цой, известная певица и предприниматель, на Петербургском экономическом форуме поделилась опытом трансформации обычной консервации в премиальный продукт. Она рассказала ведущей 360.ru Регине Ореховой о своих достижениях и секретах успеха.

Анита Цой стала первым участником проекта «Амбассадоры органического производства России»: она подписала партнёрское соглашение с Роскачеством на Петербургском международном экономическом форуме. Вместе с другими амбассадорами артистка будет активно продвигать экологически чистую продукцию как внутри страны, так и за её пределами.

Для создания своих консервов под брендом «Цойкины продукты» Анита использует только органические овощи и фрукты. Она подчеркнула, что ей удалось вывести обычную консервацию на новый уровень, превратив её в премиальный продукт.

«Никто не верил, что когда-нибудь нашу консервацию по таким ценам могут покупать, а сегодня органика — новый тренд, потому что все мы хотим быть здоровыми», — отметила певица.

Спрос на продукцию «Цойкиных рецептов» оказался очень высоким как среди ретейлеров и маркетплейсов, так и среди обычных покупателей. Анита рассказала, что её продукты стали частью культурного кода россиян и их нужно продвигать за границу, чтобы сохранить уникальность национальной кухни.

В качестве примера она привела успех башкирской группы Ay Yola, чей сингл Homay стал популярным в мировых чартах. «За границу нужно вот это продвигать, чтобы было интересно. Извините, перейду с культуры на свои огурцы с помидорами. Я только вчера отгрузила гигантскую фуру в Китай с нашей русской консервацией и сделала это с гордостью», — добавила Анита.

Бренд «Цойкины рецепты» был создан Анитой Цой из её увлечения огородничеством и домашними заготовками. Во время пандемии она решила превратить это хобби в бизнес и добилась значительных успехов.