Анита Цой стала амбассадором органического производства России

В качестве примера она привела успех башкирской группы Ay Yola, чей сингл Homay стал популярным в мировых чартах. «За границу нужно вот это продвигать, чтобы было интересно. Извините, перейду с культуры на свои огурцы с помидорами. Я только вчера отгрузила гигантскую фуру в Китай с нашей русской консервацией и сделала это с гордостью», — добавила Анита.