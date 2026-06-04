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В каждой третьей семье Калининграда школьники проведут летние каникулы дома — опрос

4% родителей собираются отправить детей за границу.

Источник: Клопс.ru

В каждой третьей семье Калининграда школьники проведут летние каникулы дома. Такие данные получили аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса родителей.

33% родителей ожидают, что дети проведут все три летних месяца дома. Ещё 30% планируют отправить школьников на дачу или в деревню. Оздоровительные и спортивные лагеря выбрали 15% опрошенных. Отдых на побережье Чёрного моря оказался в планах 8% участников исследования.

Путешествия по известным туристическим центрам России организуют для детей 4% семей. Столько же собираются отправить школьников за границу, чаще всего в Турцию, Египет или Таиланд. Ещё у 4% детей лето пройдёт в пришкольных лагерях. Среди других вариантов родители называли санатории, походы, поездки к родственникам и различные слёты.

Исследование проводилось с 4 по 29 мая.

В Калининградской области более 2 тысяч подростков этим летом ищут работу — чаще всего в общепите, на складах и в доставке.

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