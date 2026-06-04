В каждой третьей семье Калининграда школьники проведут летние каникулы дома — опрос

Путешествия по известным туристическим центрам России организуют для детей 4% семей. Столько же собираются отправить школьников за границу, чаще всего в Турцию, Египет или Таиланд. Ещё у 4% детей лето пройдёт в пришкольных лагерях. Среди других вариантов родители называли санатории, походы, поездки к родственникам и различные слёты.